力拚疫情圍堵在台中！卓揆宣示120小時「黃金戰役」6大策略保衛台灣豬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-24 14:02

行政院長卓榮泰昨 (23）日前往台中市視導非洲豬瘟前進應變所時宣示，未來 5 天將展開 120 小時黃金作戰，鎖定「區塊圍堵」策略，務求阻絕疫情擴散，將影響範圍圍堵在最小。他強調，這段黃金作戰期間不得有任何疏忽遺漏，並提出六大防疫方向，並向國人表示目前冷凍豬肉是替代方式，食品安全無虞，或以雞肉等其他肉品取代供應。

力拚疫情圍堵在台中！卓揆宣示120小時「黃金戰役」 速推6大策略保衛台灣豬。（圖: shutterstock)

卓榮泰表示，「防災是一場作戰，防疫就是一場戰役」，此次戰役目標是將範圍縮減在台中，避免擴大至全台。從前進應變所開始，以 5 天為一週期，即用 120 小時的黃金時間，進行有效防堵，縮小影響範圍。目前除以台中梧棲區案例場為中心，半徑 3 公里劃為第一內圍圈外，他也要求台中全市 168 家養豬場、所有肉品市場及零售市場，以區塊圍堵方式逐一清查，並請應變所繪製作戰地圖，務求將疫情圍堵在最小範圍內。

卓榮泰指出，為維持市場價格穩定，避免供需失調，冷凍豬肉是目前不可或缺的替代方式，請國人放心，食品安全絕對無虞；除冷凍豬肉外，同時以雞肉等其他肉品取代這 5 天的必需品供應。他強調，非洲豬瘟雖不是人畜共通傳染病，但中央及地方政府仍會共同努力，向國人保證斃死豬肉絕不會流入市場。

針對此次疫情，卓榮泰提出六大方向：

第一，透過前進應變所及相關機制，要求全台各縣市政府確實通報目前所有數據，依據正確資訊才能做出正確判斷；養豬業者也應全力配合釐清歷程，這並非追究責任，而是為了找出源頭。

第二，凡曾進出或接觸相關環境的人與車輛，務必全面澈底清消，絕不馬虎、絕不輕放。

第三，除邊境管制之外，必須全面落實疫調工作。他請「中華民國獸醫師公會全國聯合會」譚大倫理事長及「台中市獸醫師公會」石金生理事長協助，台中市如需各縣市獸醫前來支援，全聯會會全力配合，全面落實疫調工作。

第四，針對廚餘去化部分，卓榮泰請環境部汲取過去經驗，投入更多量能、設備、人力及效率解決問題，讓社會大眾明瞭事業廚餘及家戶廚餘後續處置方式及去化流向，如清潔隊無法處理，亦應研議是否委託民間業者辦理，並寬列預算支應。

第五，要求前進應變所每日上午 10 時召開記者會對外即時公布正確資訊，讓民眾安心，避免任何錯誤訊息擴散傳播，並呼籲全體國人切勿輕信與散布任何未經查證的訊息。此外，卓榮泰也請應變所整合各相關部會資源，全力支持地方需求，各部會如遭遇任何困難，請陳時中政委橫向督導與聯繫。

第六，政府全力支持產業，不論是養豬、屠宰或加工業者，都全力給予支持，如有需要也會儘速檢討各種支持方案，期待在最短時間內，將業者損失降到最低。同時，卓榮泰也呼籲業者做到內部自律，強化自我管理，有效管控所有行為，避免損失持續擴大。他已要求經濟部加強管理所有零售市場，不會讓斃死豬肉流入市面，也請地方政府妥予配合。