search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為22.62元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.02元下修至0.98元，其中最高估值1.34元，最低估值0.64元，預估目標價為22.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.34)2.162.371.91
最低值0.64(0.64)1.41.51.91
平均值1.03(1.04)1.92.041.91
中位數0.98(1.02)1.942.061.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值130.38億132.69億133.70億135.29億
最低值122.10億124.87億127.15億135.29億
平均值124.41億128.25億129.95億135.29億
中位數123.72億128.25億130.25億135.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.173.491.772.112.35
營業收入157.85億146.26億133.93億134.76億131.56億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSKM

相關行情

台股首頁我要存股
SK Telecom Co Ltd - ADR21.8+0.60%

延伸閱讀



Empty