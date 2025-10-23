鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為14.95元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.46元，其中最高估值0.85元，最低估值0.26元，預估目標價為14.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.89
|2.68
|2.78
|最低值
|0.26(0.26)
|0.22
|0.57
|0.93
|平均值
|0.49(0.47)
|1.2
|1.48
|1.44
|中位數
|0.46(0.43)
|1.2
|1.39
|1.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.59億
|46.62億
|49.62億
|48.65億
|最低值
|24.73億
|35.79億
|30.32億
|28.99億
|平均值
|26.10億
|38.74億
|39.80億
|38.37億
|中位數
|25.88億
|38.24億
|39.27億
|35.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|營業收入
|8.43億
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為14.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold CorpEQX-US的目標價調升至14.95元，幅度約3.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold CorpEQX-US的目標價調升至14.47元，幅度約4.01%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為13.42元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇