鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為45.85元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元上修至3.04元，其中最高估值3.93元，最低估值2.66元，預估目標價為45.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.93(3.93)
|7.2
|5.54
|4.44
|最低值
|2.66(2.66)
|3.17
|3.03
|3.1
|平均值
|3.09(3.02)
|4.72
|4.43
|3.78
|中位數
|3.04(2.99)
|4.62
|4.47
|3.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.65億
|131.27億
|123.31億
|91.10億
|最低值
|72.00億
|75.08億
|71.89億
|68.50億
|平均值
|82.01億
|102.04億
|97.68億
|79.92億
|中位數
|82.43億
|102.68億
|99.64億
|80.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|51.96億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至44.4元，幅度約4.53%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至42.21元，幅度約4.22%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至36.1元，幅度約3.93%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至34.74元，幅度約5.8%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇