鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為45.85元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元上修至3.04元，其中最高估值3.93元，最低估值2.66元，預估目標價為45.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.93(3.93)7.25.544.44
最低值2.66(2.66)3.173.033.1
平均值3.09(3.02)4.724.433.78
中位數3.04(2.99)4.624.473.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.65億131.27億123.31億91.10億
最低值72.00億75.08億71.89億68.50億
平均值82.01億102.04億97.68億79.92億
中位數82.43億102.68億99.64億80.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億51.96億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSGFI

