鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-22 18:45

隨著普發 1 萬元在即，民眾最快可於今 (2025) 年 11 月上旬領到，瞄準民眾購物商機，遠東 SOGO 百貨今（22）日宣布，於下 (11) 月 6-17 日，共 12 日推出今年度周年慶檔期，SOGO 董事長黃晴雯表示，今年受對等關稅影響，景氣稍見疲弱，消費動能疲軟，但在政府即將全民普發 1 萬元激勵下，第 4 季有望創今年單季業績新高，周年慶目標上看 121 億元。

搶攻普發1萬全民消費紅利 SOGO周年慶檔期業績目標121億元。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

黃晴雯受訪時表示，此次 SOGO 百貨周年慶和聯名卡合作可折 14% 優惠，若加上個別樓層優惠最高可達 20% 相當大的折扣。另針對普發現今 1 萬元的部分，剛好碰到 SOGO 周年慶，SOGO 也推出百項萬元商品、小家電買一送一優惠，國際精品也有優惠 16% 為業界最高折扣，搶攻消費者荷包。

此外，SOGO 也配合這次周年慶活動，除了復興館進行開業以來首次進行美食街大改裝，針對大巨蛋館 A1 區域也有新開幕等活動登場。復興館與敦化館今年也提供精品優惠，指定精品最高可達 16%，預期將大幅推動精品市場的成長。

對普發萬元對業績預期，黃晴雯表示，2023 年政府曾普發 6,000 元現金，當年業績在現金發放後，單季營收年增近 21%。對百貨公司來說，第 4 季周年慶為全年的銷售的最大檔期，占營收比例相當高，希望普發現金能讓前幾季觀望的消費者有理由可購物，對百貨公司提升業績是樂觀期待；另一大優勢則是近日氣溫下降，對添購秋冬新裝的消費也有所助益。