鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋公司(SE-US)EPS預估下修至3.37元，預估目標價為201.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋公司(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.37元，其中最高估值4.64元，最低估值2.51元，預估目標價為201.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.64(4.64)6.659.118.42
最低值2.51(2.79)3.644.228.42
平均值3.46(3.59)5.126.568.42
中位數3.37(3.55)4.876.188.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值245.60億288.29億346.17億322.71億
最低值198.46億237.68億269.63億322.71億
平均值219.50億269.74億312.15億322.71億
中位數219.54億270.26億314.55億322.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.40-3.84-2.960.270.77
營業收入43.85億99.60億124.56億130.81億168.09億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋公司(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSE

