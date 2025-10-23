鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋公司(SE-US)EPS預估下修至3.37元，預估目標價為201.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋公司(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.37元，其中最高估值4.64元，最低估值2.51元，預估目標價為201.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.64(4.64)
|6.65
|9.11
|8.42
|最低值
|2.51(2.79)
|3.64
|4.22
|8.42
|平均值
|3.46(3.59)
|5.12
|6.56
|8.42
|中位數
|3.37(3.55)
|4.87
|6.18
|8.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|245.60億
|288.29億
|346.17億
|322.71億
|最低值
|198.46億
|237.68億
|269.63億
|322.71億
|平均值
|219.50億
|269.74億
|312.15億
|322.71億
|中位數
|219.54億
|270.26億
|314.55億
|322.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.40
|-3.84
|-2.96
|0.27
|0.77
|營業收入
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
|168.09億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋公司(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
