鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋公司(SE-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋公司(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.63元上修至3.7元，其中最高估值4.85元，最低估值2.67元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.85(4.85)
|8.11
|10.41
|8.42
|最低值
|2.67(2.62)
|3.94
|5.03
|8.42
|平均值
|3.62(3.59)
|5.39
|6.82
|8.42
|中位數
|3.7(3.63)
|5.17
|6.2
|8.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|245.60億
|288.29億
|338.57億
|322.71億
|最低值
|198.46億
|237.68億
|269.63億
|322.71億
|平均值
|218.76億
|267.10億
|308.38億
|322.71億
|中位數
|219.13億
|268.67億
|310.11億
|322.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|0.77
|營業收入
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
|168.09億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋公司(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
