鉅亨網新聞中心 2025-08-13 10:46

三大版圖全面加速成長 蝦皮母公司連兩季獲利。(圖:shutterstock)

在 2025 年第二季度，冬海集團總營收達到 52.59 億美元，年增 38.2%，超出市場預期。其中，電商業務貢獻了 36.2 億美元，佔總營收 72.8%；數位金融服務 Monee 營收達 8.1 億美元，佔比 16.3%；數位娛樂 Garena 營收為 5.2 億美元，佔比 10.4%。這顯示電商業務作為核心引擎的同時，其他業務板塊的貢獻也日益提升。

值得關注的是，公司淨利達 4.14 億美元，較去年同期大幅成長 418.3%，成功扭轉去年同期的虧損局面。調整後的 EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）更高達 7.6 億美元，年增 71%，調整後 EBITDA 率提升至 15.3%，創下歷史新高。這主要歸功於電商業務獲利能力的顯著改善，以及數位金融服務所帶來的規模經濟效益。

成長引擎解析

1. 電商業務 (Shopee)：鞏固市占率與區域化策略奏效



Shopee 在 2025 年上半年商品交易總額（GMV）較去年同期成長 25%，訂單量突破 38 億單，年增 21%。儘管在越南市場面臨來自 TikTok Shop 的競爭壓力，但 Shopee 憑藉「低價專區」和「數小時達」等創新服務，仍維持其在東南亞的領先地位。

在巴西市場，Shopee 的本地化策略成效顯著，GMV 年成長高達 40%，首次實現單季獲利，且跨國業務佔比不到 15%，有效規避了進口關稅上調的風險。此外，內容生態的升級也為電商業務注入新動能，直播與短影音訂單佔比已提升至 22%，大幅增加了用戶的停留時間。

2. 數位金融服務 (Monee)：綜效爆發，生態系統日臻成熟



冬海集團的數位金融服務 Monee 展現了強勁的成長動能。貸款本金規模達到 68 億美元，年增 75%，新增首次借款用戶 450 萬人，總營收年增 58%。Monee 已成為東南亞最大的無擔保消費貸款平台之一，不良貸款率維持在 1.1% 的低點。

其支付錢包月活用戶高達 1.2 億，在 Shopee 平台的支付佔比超過 60%，並透過與 Grab、螞蟻集團的合作，成功滲透至東南亞的線下支付場景。公司更透過應收帳款融資服務，為賣家提供更優惠的利率，有效提升了賣家忠誠度。

3. 數位娛樂 (Garena)：IP 驅動與全球化擴張



數位娛樂業務在 2025 年第二季的遊戲流水年增 18%。其核心遊戲《Free Fire》藉由與知名 IP《火影忍者》聯動，日均活躍用戶（DAU）接近疫情期間的高峰，並在非洲市場 DAU 年成長 120%，成為當地最受歡迎的手遊。遊戲內虛擬商品營收佔比提升至 45%，付費率也從 8.2% 增至 9.8%。

此外，新遊戲《Delta Force》在東南亞和中東市場表現亮眼，每月活用戶超過 2000 萬人，而開放世界冒險遊戲《Free City》也成功在部分市場上線，並計畫在 2025 年底前拓展至 20 個市場，為遊戲業務的持續成長提供有力支撐。

持續深化策略 目標 2026 年淨利 20 億美元

展望未來，冬海集團已制定明確的策略重點：電商業務將透過物流網絡升級來提升效率，預計在 2025 年底前建成 10 個自動化分類中心，目標將「2 日達」訂單佔比提升至 60%。

數位金融服務將拓展跨境支付與保險產品創新，與螞蟻國際合作推出 USDC 跨境結算通道，並聯手 AIA 推出創新的「遊戲裝備保險」。遊戲業務則將持續深化 IP 生態建構，與華納兄弟合作開發《哈利波特》IP 手遊，預計在 2026 年第一季上線。