循環經濟業者躍上資本市場金聯成資源科技明登錄興櫃交易

循環經濟業者金聯成資源科技 ( 7865-TW ) 明 (2) 日將以每股 45 元登錄興櫃交易，專業從事廢鉛酸電池回收，生產再生給供應下游精煉加工廠的金聯成推薦券商爲福邦證券 ( 6026-TW ) 及中國信託證券。

金聯成資源科技成立於 2007 年，目前股本爲 1.84 億元，致力於環境保護的推動，擁有完善的廢鉛蓄電池回收處理製程，提供循環再生的材料，積極配合政府推動經濟循環，將廢棄物資源化妥善運用，替代自然資源開採，達成物質全循環、零廢棄的願景。