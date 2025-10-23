鉅亨研報 2025-10-23 17:37

本週盤勢分析重點

高檔震盪不減熱度？！AI退場、電源與被動元件接棒領漲【證投顧觀點】 (圖:shutterstock)

台股本週延續高檔震盪，市場資金輪動加速，AI 概念股短線回檔，資金轉向電源、被動元件及第三代半導體族群。雖然美股震盪不止，VIX 波動率指數攀升，但台股表現相對抗跌，顯示內資動能仍在場中。被動元件族群如國巨、華新科強勢回歸，市場關注景氣循環觸底後的補漲契機，本週盤勢呈「權值整理、中小輪動」格局，操作上仍建議以低檔布局具產業題材與籌碼支撐的個股為主。面對高波動、高分歧的市場環境，投資人常面臨以下挑戰：

1. VIX 上升、震盪加劇：

2. 台股相對抗跌：

台股加權指數本週受美股影響開低約 238 點，隨後拉升，終場僅收跌 126 點，單週下跌 117 點（-0.42%），顯示內資與投信買盤仍具支撐。

3. 櫃買指數逆勢走揚：

櫃買（OTC）市場在中小型概念股推升下，單週上漲 0.55%，中小電子與題材股再度成為市場焦點。

4. 族群輪動快速：

上週強勢的 ABF 載板、記憶體及半導體設備族群本週明顯降溫，資金轉向低基期的電源管理與被動元件族群。

5. 主題亮點：

被動元件國巨（2327.TW）、華新科（2492.TW）、密望實（5425.TW）、第三代半導體（漢磊 3707.TW、嘉晶 3016.TW）、以及 BBU 備載電力概念股（台達電 2308.TW、光寶科 2301.TW、新盛力 4931.TW、加百裕 3323.TW、順達 3211.TW）成資金焦點，資產題材股如士紙（1903.TW）、新紡（1419.TW）亦受輝達北士科消息激勵而走強。

下週盤勢觀察重點

1. HVDC 與電源管理概念持續發酵：

本週主軸圍繞在 HVDC 高壓直流電與 AI 伺服器電力元件需求，國際大廠 Vishay 財報顯示訂單強勁，電源與被動元件族群有望延續強勢。

2. 被動元件產業復甦確認：

電阻、電感、電容訂單在工業與 AI 資料中心需求支撐下回升，國巨、華新科可望成為市場焦點。

3. 電源概念股續強：

台達電重返千金行列、光寶科維持漲勢，新盛力、加百裕、順達等 BBU 概念股在整理後再度轉強。

4. 三大電力元件股價連動性：

主動元件是電路「大腦」、被動元件為「骨架血管」、保護元件是「安全防護罩」，三者連動將帶動供應鏈連鎖上漲機會。

5. 指數高檔震盪、留意結構轉換：

台股短線漲多震盪，建議投資人保留現金部位，聚焦基本面穩健與低位階補漲族群，避免追高。

總經與政策動向

本周五公布近期唯一的經濟數據 - 美國 9 月 CPI

本週美國延遲發布的 9 月 CPI 數據成為金融市場焦點，因政府停擺導致「數據真空」，這份報告將在聯準會（Fed）利率決策前夕公布。根據 CME FedWatch 工具，市場普遍預期 Fed 本次 FOMC 會議有高達 97% 機率降息一碼，且今年總計降息次數預期也上升。這一共識來自多位 Fed 官員近期釋出的鴿派訊號，顯示政策重心已從對抗通膨轉向防範就業市場惡化。主席鮑爾等官員強調「防守勞動市場」，希望透過預防性降息確保經濟軟著陸，避免失業率大幅上升。分析師預期 9 月 CPI 年增率將維持在 3% 以上，核心通膨約 3.1%。若 CPI 意外走高，可能逆轉降息預期並推升公債殖利率。這份「姍姍來遲」的 CPI 報告，成為 Fed 在「摸黑決策」環境下，權衡通膨與就業、是否繼續降息的關鍵指引。

產業與個股焦點濃縮

1. AI 生態競爭白熱化：

OpenAI 推出首款 AI 瀏覽器「ChatGPT Atlas」，挑戰 Google Chrome 主導地位。Alphabet（GOOGL）股價受壓，市場憂心核心搜尋廣告業務被侵蝕，AI 戰火正式延燒至瀏覽器市場。

2. 美股財報季分化：

Netflix 因巴西稅務爭議導致獲利不如預期，股價承壓；可口可樂（KO）與 3M（MMM）財報雙優，展現防禦性與轉型韌性。整體來看，資金回流穩健獲利企業，科技成長股短線波動加劇。

3. MOSFET 供應鏈異動：

「安世半導體事件」引發功率元件供應緊張，推升 MOSFET 族群漲價預期。隨著電動車（EV）與 AI 伺服器對高壓電力轉換需求上升，第三代半導體及功率元件族群有望成為中長線主流。