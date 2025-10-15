鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-15 17:30

童子賢談中國稀土管制，對台灣影響小但可能使某些國家重新開採。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

童子賢表示，1945 年第二次世界大戰至今，經濟繁榮與全球化合作順暢有關，但近年全球合作逐漸出現裂痕，且根據國際貨幣基金 (IMF) 報告，預期全球化不順暢恐怕使經濟成長的幅度下滑。

童子賢指出，稀土管制讓全球化「卡卡的」，其他如糧食管制、石油管制等也都使全球化不順，因此他希望，這波管制風潮能盡快結束。

童子賢進一步提到，必須要挖 10 噸的泥土，才能提煉 1 公斤稀土，因此稀土開採過程具高耗能、高污染特性，也使得生產多集中於某些國家，倘若稀土供應變為政治或國安問題，有些國家可能就會重啟開採稀土。