童子賢談中國稀土管制 對台灣影響小但可能使某些國家重新開採
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中國商務部近日宣布擴大稀土出口管制，引起市場關注與討論。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (15) 日指出，雖然稀土管制對台灣整體經濟非常間接，但若上升至政治或國安問題，可能誘導某些國家重新開採稀土。
童子賢表示，1945 年第二次世界大戰至今，經濟繁榮與全球化合作順暢有關，但近年全球合作逐漸出現裂痕，且根據國際貨幣基金 (IMF) 報告，預期全球化不順暢恐怕使經濟成長的幅度下滑。
童子賢指出，稀土管制讓全球化「卡卡的」，其他如糧食管制、石油管制等也都使全球化不順，因此他希望，這波管制風潮能盡快結束。
童子賢進一步提到，必須要挖 10 噸的泥土，才能提煉 1 公斤稀土，因此稀土開採過程具高耗能、高污染特性，也使得生產多集中於某些國家，倘若稀土供應變為政治或國安問題，有些國家可能就會重啟開採稀土。
至於是否影響台灣產業，童子賢則認為，稀土管制對台灣整體經濟的影響非常間接，認為對玻璃產業影響較大。
