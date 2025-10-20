鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-20 14:20

美國總統川普週日再次重申，印度總理莫迪向他保證，印度將停止購買俄羅斯石油。川普同時警告，如果新德里不遵守，將持續面臨「巨額關稅」的壓力。

川普再次警告印度：停止購買俄羅斯石油、或持續支付巨額關稅。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普表示：「我與印度總理莫迪進行了交談，他說他不會購買俄羅斯石油。」

‌



當被問及印度方面表示不知有任何莫迪與川普的對話時，川普回應：「如果他們想這麼說，那他們就只能繼續支付巨額關稅，而他們不希望這樣。」

俄羅斯石油一直是川普與印度長期貿易談判中的核心爭議點之一。川普對印度商品徵收 50% 關稅的一半，就是因為印度購買俄羅斯石油。

美國政府強調，石油收入被用於資助俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

自西方國家因 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭而對莫斯科施加制裁並拒絕購買俄羅斯石油後，印度成為折扣售出的俄羅斯海運石油最大買家。

川普上週三（15 日）曾表示，莫迪當天向他保證，印度將停止購買俄羅斯石油。

然而，對此印度外交部回應，當天未接獲兩國領導人的通話消息，並強調新德里關注的核心是「保障印度消費者利益」。

白宮官員上週四（16 日）指出，印度已將俄羅斯石油購買量減半，但印度方面消息來源稱，尚未觀察到即時減量效果。

消息人士表示，印度煉油商已下訂 11 月交貨的訂單，其中部分計畫在 12 月到港，因此任何減量可能要到 12 月或明年 1 月的進口數據中才會顯現。