人民幣升值情緒高漲 中國企業加速拋售美元

2025-10-23 16:50

‌



隨著對人民幣進一步升值的樂觀情緒增長，上個月中國的銀行以 2020 年以來最快的速度，幫助客戶拋售海外貨幣。

根據中國 22 日晚間發布的數據，9 月份銀行代表客戶淨結匯 518 億美元，創 2020 年 12 月以來最高月度金額。這些客戶包括出口商、進口商以及一些海外金融資產的投資

‌



這份數據表明，在人民幣匯率上月觸及 11 月以來高點後，市場被看漲情緒縈繞，本土出口商加大力道結匯，可能會透過與美國貿易緊張局勢的再起，為人民幣提供支撐。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，結售匯順差數字表明流入中國的資金增加，進而幫助支撐了人民幣匯率，同時出口商結匯也加速了。

這些數據突顯了中國 9 月出口強勁成長之際，商品貿易結匯大增。這幫助抵消了證券投資資金外流，另一份央行數據顯示，外資上個月繼續減持境內債券。

上個月接受彭博採訪的分析師預計，如果人民幣繼續升值至 7.00，中國出口商將把數千億美元的資金兌換成人民幣。週三在岸人民幣兌美元匯率約 7.12 左右。

在美國總統川普 10 月初揚言對中國加徵 100% 關稅之後，中國人民銀行本月將人民幣的每日中間價設定在約一年來的最強水平。