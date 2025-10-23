2025-10-23 13:00

京東終於殺進香港保險市場！阿里騰訊京東首次「會軍」香江，傳統險企慌了？（圖：Shutterstock）

香港保險市場的熾熱程度，從數據可見一斑。今年首季，當地個人新單總保費高達 934 億港元，年增 43.4%，創歷史新高，摩根士丹利亦出具研究報告指出，同期年度化保費等值達 512 億港元，年增 25%，在高基期上持續攀升。

這場「保險盛宴」正吸引越來越多分食者，阿里、騰訊早已搶先佈局。2017 年，阿里透過雲鋒金融聯合螞蟻金服，以 131 億元收購美國萬通保險亞洲，拿下入場券，騰訊則聯手高瓴資本與英傑華人壽，隔年推出香港首家互聯網壽險公司 Blue，主打數位化保險。此後，螞蟻銀行、眾安銀行等數位銀行紛紛入局，背後股東陣容盡是阿里、騰訊、京東、平安、小米等中國科技巨頭，「遲到」的京東近期則以「京東保險」名義在香港招募合規負責人、保險顧問等職位。

事實上，京東早有伏筆。先前透過參股 Livi 銀行，已在香港數位保險分銷領域埋下觸角。此次直接申請牌照，標誌著其從「通路參與」轉向「主導營運」，未來將雙線並行，既依托數位銀行分銷，也構建自有產品體系。

中國科技巨頭之所以能在香港保險市場快速突圍，數位銀行的革新是關鍵。

目前，香港八家持牌數位銀行中一半已涉足保險銷售。眾安銀行 2021 年獲代理牌照賣 ZA Insure 產品；螞蟻銀行藉支付寶香港觸及海量用戶；京東系 Livi 銀行 2022 年起與中銀人壽、富衛合作推產品。

不過，根據香港保監局報告顯示，保險業數位化水準落後荷蘭、美國，前端服務在線，後端理賠、核保仍依賴紙本流程，但這恰好是京東等擅用科技優化體驗的巨頭突破點。

展望未來，香港保險市場成長潛力大。AInvest 預測，市場規模將從今年的 803.8 億美元增加至 2032 年的 1270.2 億美元，中國客源仍是主引擎，政策紅利則更值得期待。

若香港保監局推動的「保險通」計畫落地，允許港險公司在大灣區設服務中心，京東可藉物流體系與客戶數據，提供個人化方案，實現跨界融合。