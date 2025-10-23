美國國債總額首次超過38兆美元 人均負債11萬美元
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國財政部周三（22 日）最新公布的數據顯示，截至 10 月 21 日，聯邦政府債務規模總額首次超過 38 兆美元。
這距離 8 月中旬美國聯邦政府債務總額達到 37 兆美元僅過去兩個多月。
美國聯邦預算問責委員會主席麥吉尼亞斯表示，儘管聯邦債務總額或許並非衡量財政健康狀況的最佳指標，但美國財政狀況的其他方面同樣令人擔憂。
截至 2025 年 7 月，全國總人口已經達到約 3.42 億人，按此計算，美國人平均背債超過 11.1 萬美元。
此外，美國參議院周三未能通過共和黨提出的臨時撥款法案，政府停擺僵局仍在持續。
這是近期在美國政府停擺之後，參議院第 12 次投票否決該臨時撥款法案。
由於美國共和、民主兩黨在醫保相關福利支出等核心議題上分歧巨大，參議院未能在 9 月 30 日上一年度結束前通過新的臨時撥款法案，導致聯邦政府維持正常運轉的資金耗盡，10 月 1 日起停擺。
