鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷神科技(RTX-US)EPS預估上修至6.15元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雷神科技(RTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元上修至6.15元，其中最高估值6.36元，最低估值5.89元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.36(6.36)
|7.25
|8.31
|8.66
|最低值
|5.89(5.89)
|6.31
|7.12
|7.93
|平均值
|6.09(6.07)
|6.74
|7.6
|8.3
|中位數
|6.15(6.02)
|6.71
|7.65
|8.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|874.28億
|945.19億
|1,021.18億
|1,053.28億
|最低值
|854.31億
|894.75億
|940.72億
|981.14億
|平均值
|864.30億
|916.36億
|976.96億
|1,013.77億
|中位數
|865.61億
|917.72億
|981.76億
|1,010.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.59
|2.56
|3.50
|2.23
|3.55
|營業收入
|566.69億
|643.60億
|670.74億
|689.20億
|807.38億
詳細資訊請看美股內頁：
雷神科技(RTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
