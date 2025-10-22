search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷神科技(RTX-US)EPS預估上修至6.15元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雷神科技(RTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元上修至6.15元，其中最高估值6.36元，最低估值5.89元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.36(6.36)7.258.318.66
最低值5.89(5.89)6.317.127.93
平均值6.09(6.07)6.747.68.3
中位數6.15(6.02)6.717.658.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值874.28億945.19億1,021.18億1,053.28億
最低值854.31億894.75億940.72億981.14億
平均值864.30億916.36億976.96億1,013.77億
中位數865.61億917.72億981.76億1,010.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.592.563.502.233.55
營業收入566.69億643.60億670.74億689.20億807.38億

詳細資訊請看美股內頁：
雷神科技(RTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

