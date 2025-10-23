search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.61元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.8元下修至11.61元，其中最高估值13.71元，最低估值10.36元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.71(14.25)15.7820.1419.54
最低值10.36(10.36)12.4813.9816.7
平均值11.76(11.89)14.1816.3218.17
中位數11.61(11.8)14.4816.0418.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.71億26.75億30.76億32.28億
最低值17.76億19.22億22.51億25.56億
平均值22.17億23.91億26.82億28.51億
中位數23.17億25.18億27.38億28.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.745.698.8110.659.30
營業收入5.52億9.37億13.61億18.73億18.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAC

相關行情

台股首頁我要存股
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR215.02+2.51%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty