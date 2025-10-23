鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.61元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.8元下修至11.61元，其中最高估值13.71元，最低估值10.36元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.71(14.25)
|15.78
|20.14
|19.54
|最低值
|10.36(10.36)
|12.48
|13.98
|16.7
|平均值
|11.76(11.89)
|14.18
|16.32
|18.17
|中位數
|11.61(11.8)
|14.48
|16.04
|18.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.71億
|26.75億
|30.76億
|32.28億
|最低值
|17.76億
|19.22億
|22.51億
|25.56億
|平均值
|22.17億
|23.91億
|26.82億
|28.51億
|中位數
|23.17億
|25.18億
|27.38億
|28.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.74
|5.69
|8.81
|10.65
|9.30
|營業收入
|5.52億
|9.37億
|13.61億
|18.73億
|18.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
