鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class AGLXY-US的目標價調升至44元，幅度約10%

Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class AGLXY-US的目標價調升至44元，幅度約10%

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至44元，調升幅度10%。其中最高估值57元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Galaxy Digital Inc. Class A評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Galaxy Digital Inc. Class A今(22日)收盤價為39.125元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲1.37%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Galaxy Digital Inc. Class A37.36-12.8%

