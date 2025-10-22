search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.28元，預估目標價為42.70元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.39元上修至-0.28元，其中最高估值0.85元，最低估值-1.01元，預估目標價為42.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.85(-0.05)0.661.340.72
最低值-1.01(-1.06)-1.14-0.580.72
平均值-0.19(-0.52)-0.270.020.72
中位數-0.28(-0.39)-0.29-0.160.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值641.88億652.39億900.56億1,260.43億
最低值488.60億441.20億527.11億1,260.43億
平均值556.75億555.66億623.90億1,260.43億
中位數544.78億538.13億533.96億1,260.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.514.27-4.994.300.65
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

