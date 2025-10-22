鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為264.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.88元上修至18.98元，其中最高估值20.93元，最低估值17.26元，預估目標價為264.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.93(19.26)22.782727.84
最低值17.26(16.5)19.0922.3627
平均值18.87(17.88)20.4324.7727.42
中位數18.98(17.88)20.3524.7527.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值539.12億642.25億706.87億692.77億
最低值522.36億614.99億637.55億682.92億
平均值531.27億628.55億663.88億687.85億
中位數531.59億626.26億661.40億687.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.1826.9417.9111.9511.59
營業收入316.00億319.83億382.32億491.60億536.73億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

