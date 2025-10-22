鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至18.98元，預估目標價為264.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.88元上修至18.98元，其中最高估值20.93元，最低估值17.26元，預估目標價為264.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.93(19.26)
|22.78
|27
|27.84
|最低值
|17.26(16.5)
|19.09
|22.36
|27
|平均值
|18.87(17.88)
|20.43
|24.77
|27.42
|中位數
|18.98(17.88)
|20.35
|24.75
|27.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|539.12億
|642.25億
|706.87億
|692.77億
|最低值
|522.36億
|614.99億
|637.55億
|682.92億
|平均值
|531.27億
|628.55億
|663.88億
|687.85億
|中位數
|531.59億
|626.26億
|661.40億
|687.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.18
|26.94
|17.91
|11.95
|11.59
|營業收入
|316.00億
|319.83億
|382.32億
|491.60億
|536.73億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
