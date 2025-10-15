search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.75元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.77元上修至-0.75元，其中最高估值-0.05元，最低估值-1.19元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.05(0.03)1.172.140.58
最低值-1.19(-1.19)-1.14-0.580.58
平均值-0.64(-0.66)-0.220.120.58
中位數-0.75(-0.77)-0.33-0.430.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值563.91億639.11億798.86億1,094.36億
最低值339.96億272.20億506.82億1,094.36億
平均值480.65億527.31億610.93億1,094.36億
中位數488.75億531.12億527.11億1,094.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.514.27-4.994.300.65
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGLXY

相關行情

台股首頁我要存股
Galaxy Digital Inc. Class A41.14-0.22%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty