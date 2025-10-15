鉅亨速報 - Factset 最新調查：Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)EPS預估上修至-0.75元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.77元上修至-0.75元，其中最高估值-0.05元，最低估值-1.19元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.05(0.03)
|1.17
|2.14
|0.58
|最低值
|-1.19(-1.19)
|-1.14
|-0.58
|0.58
|平均值
|-0.64(-0.66)
|-0.22
|0.12
|0.58
|中位數
|-0.75(-0.77)
|-0.33
|-0.43
|0.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|563.91億
|639.11億
|798.86億
|1,094.36億
|最低值
|339.96億
|272.20億
|506.82億
|1,094.36億
|平均值
|480.65億
|527.31億
|610.93億
|1,094.36億
|中位數
|488.75億
|531.12億
|527.11億
|1,094.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.51
|4.27
|-4.99
|4.30
|0.65
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Galaxy Digital Inc. Class A(GLXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
