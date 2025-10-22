時隔24年！台幣紙鈔改版 3大亮點曝光：防偽、環保、圖案「全民選」
鉅亨網記者張韶雯 台北
中央銀行總裁楊金龍即將於明（23）日赴立法院進行業務報告，其書面報告提前曝光重大訊息：央行已正式啟動新台幣鈔券改版程序，這是睽違 24 年的全面翻新，目的在於強化貨幣安全、接軌國際永續趨勢，並提升全民的認同感。首張新版鈔券，預計在主題擇定後約兩年半內問世，其他面額將陸續發行。
此次改版主要聚焦於三大核心目標：
一：強化防偽功能，保障國家幣信
現行的新台幣鈔券已使用超過 24 年，為因應日益精密的偽造技術，強化防偽安全成為本次改版的首要之務。新版鈔券將導入國際領先的高科技防偽設計，例如更直觀的變色油墨、色彩變化技術以及更難以複製的圖紋。央行強調，升級防偽技術是維護國家幣信與金融安全的必要手段。
二：導入 ESG 理念，符合綠色金融潮流
本次改版特別回應全球對永續發展的呼聲，將結合永續設計理念。央行將研究採用更環保的紙張或複合材料，並強化印製流程中的節能減碳，讓新版鈔券在生命週期中更符合 ESG（環境、社會、公司治理）精神，與國際綠色金融趨勢接軌。
三：落實全民參與，提升視障友善度
新版鈔券最受關注的議題——鈔券上的主題設計，將不再由單一官方機構定奪。央行將成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」，廣邀文化、藝術、科技、金融、教育等各界代表以及公民聲音參與，採公開、透明、公民參與的方式，共同遴選新鈔主題。此舉旨在回應時代期待，打造出具備國民共識的國家名片。
此外，央行也將針對視障族群優化設計，新版鈔券將放大面額數字，並增強立體壓印與觸感辨識功能，使視障民眾能透過手指觸摸更輕易地判斷鈔票面額。
雖然進行全面升級，但央行也採「不變中求新」原則，盡可能降低社會衝擊。新版鈔券的材質、主墨色及尺寸將維持與現行鈔券一致。這樣做的主要考量是配合民眾使用習慣，同時減少國內約 3.5 萬台 ATM、自動繳費機等自動化設備因應改版所需的調整成本與社會衝擊。
央行表示，改版計畫將循序漸進並審慎規劃各階段程序，未來也將持續向社會大眾說明設計理念與發行時程，確保這次暌違 24 年的貨幣革新順利完成。
