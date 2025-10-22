時隔24年！台幣紙鈔改版 3大亮點曝光：防偽、環保、圖案「全民選」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 20:27

中央銀行總裁楊金龍即將於明（23）日赴立法院進行業務報告，其書面報告提前曝光重大訊息：央行已正式啟動新台幣鈔券改版程序，這是睽違 24 年的全面翻新，目的在於強化貨幣安全、接軌國際永續趨勢，並提升全民的認同感。首張新版鈔券，預計在主題擇定後約兩年半內問世，其他面額將陸續發行。



此次改版主要聚焦於三大核心目標：

一：強化防偽功能，保障國家幣信

現行的新台幣鈔券已使用超過 24 年，為因應日益精密的偽造技術，強化防偽安全成為本次改版的首要之務。新版鈔券將導入國際領先的高科技防偽設計，例如更直觀的變色油墨、色彩變化技術以及更難以複製的圖紋。央行強調，升級防偽技術是維護國家幣信與金融安全的必要手段。

二：導入 ESG 理念，符合綠色金融潮流

本次改版特別回應全球對永續發展的呼聲，將結合永續設計理念。央行將研究採用更環保的紙張或複合材料，並強化印製流程中的節能減碳，讓新版鈔券在生命週期中更符合 ESG（環境、社會、公司治理）精神，與國際綠色金融趨勢接軌。

三：落實全民參與，提升視障友善度

此外，央行也將針對視障族群優化設計，新版鈔券將放大面額數字，並增強立體壓印與觸感辨識功能，使視障民眾能透過手指觸摸更輕易地判斷鈔票面額。

雖然進行全面升級，但央行也採「不變中求新」原則，盡可能降低社會衝擊。新版鈔券的材質、主墨色及尺寸將維持與現行鈔券一致。這樣做的主要考量是配合民眾使用習慣，同時減少國內約 3.5 萬台 ATM、自動繳費機等自動化設備因應改版所需的調整成本與社會衝擊。