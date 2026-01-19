鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 15:31

徐千婷應邀於「2026 年經濟展望論壇」以「匯 、利率與穩定幣之趨勢發展」為題發表演說，她指出，台灣正參考歐盟 MiCA 經驗研擬「虛擬資產服務法」，未來由金管會與央行跨部會共管，要求發行人須具備「凍結代幣」能力以因應國際制裁。

在監管架構與央行立場方面，台灣對穩定幣的監管作法與美國、歐盟等先進國家相似，重點包括發行許可、發行人資格、資產隔離及準備資產管理 。徐千婷強調，發行人必須具備在特定情況下（如制裁、反洗錢）凍結資產的能力，這是維護市場秩序與接軌國際規範的關鍵 。此外，央行明確要求發行人需提撥高流動性的準備資產（如美國公債），並需經公正第三方審計，同時嚴禁支付任何形式的利息或收益，以確保其作為穩定支付工具的本質 。

針對台商貿易需求，新台幣穩定幣最大的價值在於「跨境支付與貿易結算」。台灣作為外貿導向經濟體，現行 SWIFT 系統仍存在成本高、速度慢及時差等問題 。徐千婷分析，新台幣穩定幣可實現台灣母公司與海外子公司、供應商之間的即時清算，甚至達成美元與新台幣穩定幣的即時兌換，大幅降低企業的摩擦成本（friction cost） 。這對於頻繁進行國際對接的台商而言，是極具效率的資金管理方案 。

儘管具備數位轉型優勢，徐千婷也提醒必須關注價格脫鉤、擠兌與傳染（Contagion Risk）三大風險。由於穩定幣不在存款保險範圍內，且缺乏央行作為最後貸款者，一旦虛擬資產市場出現異常，壓力可能會傳導至傳統銀行體系或金融市場，形成系統性影響 。