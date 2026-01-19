鉅亨網記者張韶雯 台北
中經院今（19）日舉辦「2026 年經濟展望論壇」，合庫投顧董事長暨合庫金控 (5880-TW) 首席經濟學家徐千婷針對穩定幣（Stablecoin）發展提出深度剖析 。她指出，新台幣非國際貨幣，但在「跨境支付」與「供應鏈金融」對台商具備極大潛力，能透過即時兌換與可程式化付款降低貿易摩擦成本，優化全球資金調度效率，惟須警惕與傳統金融體系間的價格脫鉤、擠兌與傳染三大風險 。
徐千婷應邀於「2026 年經濟展望論壇」以「匯 、利率與穩定幣之趨勢發展」為題發表演說，她指出，台灣正參考歐盟 MiCA 經驗研擬「虛擬資產服務法」，未來由金管會與央行跨部會共管，要求發行人須具備「凍結代幣」能力以因應國際制裁。
在監管架構與央行立場方面，台灣對穩定幣的監管作法與美國、歐盟等先進國家相似，重點包括發行許可、發行人資格、資產隔離及準備資產管理 。徐千婷強調，發行人必須具備在特定情況下（如制裁、反洗錢）凍結資產的能力，這是維護市場秩序與接軌國際規範的關鍵 。此外，央行明確要求發行人需提撥高流動性的準備資產（如美國公債），並需經公正第三方審計，同時嚴禁支付任何形式的利息或收益，以確保其作為穩定支付工具的本質 。
針對台商貿易需求，新台幣穩定幣最大的價值在於「跨境支付與貿易結算」。台灣作為外貿導向經濟體，現行 SWIFT 系統仍存在成本高、速度慢及時差等問題 。徐千婷分析，新台幣穩定幣可實現台灣母公司與海外子公司、供應商之間的即時清算，甚至達成美元與新台幣穩定幣的即時兌換，大幅降低企業的摩擦成本（friction cost） 。這對於頻繁進行國際對接的台商而言，是極具效率的資金管理方案 。
在供應鏈金融的應用上，穩定幣展現了「可程式化付款」的獨特優勢。徐千婷指出，透過區塊鏈技術，穩定幣可與電子發票、訂單及交貨紀錄綁定 。當上游零組件廠、中游組裝代工廠到下游國際品牌完成驗收後，系統即可自動釋放資金，達成「交貨即付款」的目標 。對銀行而言，這能形成風險更可控的供應鏈金融體系；對於資產代幣化（RWA）而言，合規的新台幣穩定幣則扮演了「現金」的角色，提供穩定的本幣結算單位 。
儘管具備數位轉型優勢，徐千婷也提醒必須關注價格脫鉤、擠兌與傳染（Contagion Risk）三大風險。由於穩定幣不在存款保險範圍內，且缺乏央行作為最後貸款者，一旦虛擬資產市場出現異常，壓力可能會傳導至傳統銀行體系或金融市場，形成系統性影響 。
例如 2023 年 USDC 曾因矽谷銀行倒閉而短暫脫鉤，顯示儲備資產存放環境的重要性 。徐千婷建議，台灣應在確保準備資產透明度與合規性的前提下，務實推動穩定幣於企業 B2B 與產業鏈中的應用，方能發揮其對台灣經濟的最大助力。
