數位轉型見效！合庫要再裁6分行「瘦身」拚體質 首次參賽獲國家玉山獎5大肯定

2025-10-22

合作金庫銀行（合庫銀行）在數位金融浪潮下，積極推動組織優化與創新服務，近期雙雙繳出亮眼成績單。一方面啟動大規模分行整併計畫，精實通路佈局以集中資源、提升經營效能；另一方面，首次參加「國家品牌玉山獎」即一舉奪下五項大獎，充分展現其在數位轉型與品牌經營上的卓越成就。

合庫銀行總經理王淑芳(中)率高階主管團隊出席頒獎典禮，共同見證國家品牌卓越殊榮。(圖：合庫銀行提供）

因應近年金融科技數位化興起，加上客戶臨櫃交易需求減少，合庫銀行自 113 年 6 月啟動分行整併作業，迄今已完成裁撤北中南共 15 家分行。為進一步優化服務網絡，合庫銀行預定於 114 年 11 月 24 日再裁撤松江等 6 家分行。

合庫銀行過去歷經多次基層金融機構與農民銀行的合併，一度使國內分行家數超逾 300 家，造成部分據點距離過近、業務高度重疊。為解決此問題，合庫銀行在遵循政府普惠金融政策前提下，針對距離相近、業務重疊的分行進行整併裁撤，藉此集中資源並釋出人力。

分行整併所釋出的人力將用於擴充其他分行的人員配置，有助於提升客戶服務品質、落實法令遵循，並強化防堵詐騙、防制洗錢暨打擊資恐的成效，以及內部控制與整體經營績效。合庫銀行承諾，每家裁撤分行既有業務均將由鄰近分行完整承接，確保員工工作權益及客戶權益不受影響。裁撤後，合庫銀行仍維持全國最多的分行通路，保有綿密的服務網絡。

此外，合庫銀行秉持「主動、靈活、創新」的核心價值，長期深耕永續發展、數位轉型與創新服務。今（114）年首度參加第 22 屆「國家品牌玉山獎」，即榮獲四項「最佳產品類」及一項「最佳人氣品牌類」等五項國家級獎項肯定，展現其卓越的創新與品牌影響力。

在產品創新方面，獲獎產品涵蓋多元領域，包括推出協助中小企業整合 ESG 策略的「ESG 虛擬雲端服務平台」、強化預售屋交易安全的「續建 2.0」不動產開發信託機制，以及導入 AI 技術優化的「智能理財機器人 i 庫博」。此外，合庫銀行更與環保署、醫療院所跨界合作，組成「醫療健康生態圈」，推動低碳永續的醫療服務，一舉奪下四項產品類殊榮。

在品牌經營方面，合庫銀行積極運用數位媒體深耕年輕客群，以 Youtube 作為媒介推出「這樣做也很庫」、「合庫最強腦」等系列影片，透過翻轉品牌年齡層、行員印象、獲客場域及金融知識等四大特色，成功創造嶄新的品牌溝通模式，榮獲「最佳人氣品牌類」獎項。