第一金奪15座玉山獎「iLEO數位」三獲最高殊榮 子公司AI理財、危老都更產品「全壘打」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 16:47

第 22 屆國家品牌玉山獎於昨 (21) 日舉行頒獎典禮，第一金融集團 (2892-TW) 展現卓越成果，在企業績效、領導人、產品創新、人才培訓及品牌建立等面向，皆獲得國家級肯定，銀行、證券、人壽等子公司共拿下「傑出企業類」2 項、「傑出企業領導人」1 項、「最佳產品類」6 項及「最佳人氣品牌類」5 項大獎；其中，「iLEO 數位銀行」更榮獲全國首獎最高殊榮，合計勇奪 15 項大獎，締造連續 4 年榮獲國家級肯定的佳績。

第一金勇奪國家品牌玉山獎15項大獎，「iLEO數位銀行」榮全國首獎最高殊榮，由副總統蕭美琴（左）頒獎，第一銀行總經理周朝崇（右）代表受獎。（圖：第一金提供）

近年來第一銀行營運穩健，獲利屢創新高，不僅積極整合海內外據點、強化跨國金融服務，更深耕 ESG，朝區域型銀行邁進，對企業及社會皆有卓著貢獻，榮獲「傑出企業獎」。

在產品創新方面，第一銀行以「第 e 金網全球資金管理平台」協助企業跨國資金調度；同時，導入大數據與 AI 模組技術，整合「e-First 智能理財」、「iLEO 百元奇基」與「第 e 理財網」，打造一站式數位理財生態圈，樹立智慧理財新標竿。此外，「不動產開發信託」協助民眾邁向安全、環保、舒適的居住家園，成就都更危老第一品牌；「智能客服小 e」結合語意理解及無障礙設計，有效分流人工客服，展現智慧服務的優化成果，4 項創新產品皆榮獲「最佳產品類」肯定。

第一銀行亦積極推動異業合作，透過「數位生活圈」及「iLEO APP 第 e 好生活」等創新服務，連結顧客與跨業夥伴，榮獲「最佳人氣品牌類」獎項肯定。其中，「iLEO」已連續 3 年蟬聯國家品牌玉山獎。

致力打造友善職場環境的第一銀行，推動全方位人才培育與國際化發展，已培育超過 600 位儲備核心人才（MA）與 400 位海外儲備人才，展現深厚的培訓成果，榮獲「最佳人氣品牌類」獎項。

第一銀行以數位創新推動永續金融教育，打造虛實整合的「元宇宙雙館之旅」，結合 360 度 3D 實境與雙語導覽，線上呈現「永續金融館」與「綠色金融教育館」，為金融業首創的數位展館；而品牌形象歌曲《就在你左右》詮釋穩健、專業又貼近人心的企業精神，傳遞與客戶、員工同行的理念與初心，均獲得「最佳人氣品牌類」表彰。

第一金證券近 4 年績效創下歷史新高，且致力強化營運韌性與永續發展，榮獲「傑出企業領導人獎」；同時，連續第 4 年獲得「傑出企業類」獎項，並以「投組診股師」獲得「最佳產品類」肯定。

第一金人壽以兼具理財、退休、傳承三大功能的「美樂悠美元利率變動型還本終身保險」，榮獲「最佳產品類」殊榮，為第四度獲得肯定，再次展現在產品設計上專業與用心，更為保戶創造安全及安心兼具的財富藍圖。