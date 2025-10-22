鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-22 16:45

太魯閣燕子口堰塞湖紅色警戒 亞泥花蓮廠員工宿舍啟動收容安置計畫。(圖：亞泥提供)

近期花蓮地區地震頻繁，且東北季風挾帶降雨不斷，堰塞湖潛在風險未歇。亞泥總經理李坤炎表示，面對災害，沒有人是局外，企業有責任與地方共同面對挑戰，是應盡的本分。

自 10 月 20 日起，亞泥花蓮廠已安置來自富世村共 67 位居民，提供 150 床完善住宿空間，依據家庭結構與長者需求進行彈性安排。廠區內盥洗設施與員工餐廳全面開放，並由員工輪班 24 小時駐守支援，確保安置期間鄉親的基本生活需求獲得妥善照顧。

此外，亞泥也同步調派廠內運輸設備與防災物資，支援地方交通疏散與物資運補作業，並與鄉公所、民政、消防與警政等單位保持即時聯繫，強化整體應變效率。

亞泥與秀林鄉公所的合作已非首次，今年 7 月薇帕颱風重創東部期間，亞泥同樣啟動協訂，參與居民收容與物資支援。平時亦積極參與地方防災演練與聯防通報，強化企業內部應變能力與地方防災韌性。