太魯閣燕子口堰塞湖紅色警戒 亞泥花蓮廠員工宿舍啟動收容安置計畫
鉅亨網記者彭昱文 台北
因應太魯閣燕子口堰塞湖發布紅色警戒，花蓮縣秀林鄉公所啟動緊急撤離計畫，亞泥 (1102-TW) 花蓮廠第一時間依據與鄉公所簽署的《救災支援協訂》，快速動員資源開放廠內宿舍，協助安置受影響居民。
近期花蓮地區地震頻繁，且東北季風挾帶降雨不斷，堰塞湖潛在風險未歇。亞泥總經理李坤炎表示，面對災害，沒有人是局外，企業有責任與地方共同面對挑戰，是應盡的本分。
自 10 月 20 日起，亞泥花蓮廠已安置來自富世村共 67 位居民，提供 150 床完善住宿空間，依據家庭結構與長者需求進行彈性安排。廠區內盥洗設施與員工餐廳全面開放，並由員工輪班 24 小時駐守支援，確保安置期間鄉親的基本生活需求獲得妥善照顧。
此外，亞泥也同步調派廠內運輸設備與防災物資，支援地方交通疏散與物資運補作業，並與鄉公所、民政、消防與警政等單位保持即時聯繫，強化整體應變效率。
亞泥與秀林鄉公所的合作已非首次，今年 7 月薇帕颱風重創東部期間，亞泥同樣啟動協訂，參與居民收容與物資支援。平時亦積極參與地方防災演練與聯防通報，強化企業內部應變能力與地方防災韌性。
亞泥強調，企業經營不僅是產業發展的推手，更應在災害風險面前成為地方安全的後盾。未來，亞泥將持續深化與地方政府及社區的協作關係，強化防災支援與災時應變動能，落實「與土地共生、與族人同行」的永續經營理念。
