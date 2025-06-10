SOGO：台灣零售市場競爭將更激烈 這些業種需求較弱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-10 18:14

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太平洋崇光百貨 (以下簡稱「SOGO」) 今 (10) 日召開 114 年股東常會，看民間消費動能穩定成長，但台灣零售市場競爭將更激烈，需全力推進各店商圈領導地位，其中，大店商品調整提升競爭力、而小店持續創新轉型。

SOGO看台灣零售市場競爭將更激烈。(鉅亨網資料照)

SOGO 認為，百貨業者面臨挑戰包括通膨、原物料成本上漲、人力短缺、同業競開店等問題，並提到，以往挹注業績動能強勁的國際精品除受境外購買因素衝擊外，漲價和匯率變動對業績也有顯著影響。

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另一方面，男女服飾因旅遊旺盛和電商平台、快時尚服飾等競爭，表現略顯疲弱。

為因應環境挑戰，遠東 SOGO 在復興館開展精品規模、配合三大精品擴大至 3F、連動 1F-5F 改裝；而在台北大巨蛋的遠東 Garden City D 區「食尚庭園」和 C 區「花園綠廊」相繼開幕。

SOGO 目標，大店商品調整提升競爭力、小店持續創新轉型，強化品牌體驗式活動、創造話題增加客流與留客，以增加營業利益。