映泰：CPU、GPU供貨不穩持續至明年Q1 IPC業務明年迎來收割期

板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，副總經理林坤德表示，面對 CPU、GPU 供貨不穩以及產業結構的變化，積極調整產品策略，聚焦高價值產品與新興業務，雖然今年營收受市場及匯率等因素影響將呈衰退，但明年營運 IPC（工業電腦）業務可望進入收割期，成為新的成長亮點。

映泰：CPU、GPU供貨不穩至少持續至明年Q1 IPC業務明年迎來收割期。

映泰今年前 8 個月營收年減約 36.5&％，預估全年衰退幅度將維持這個區間。林坤德指出，第四季營收預期與去年同期持平，整體來看，今年營收衰退態勢難以改變。

面對上游供應鏈持續短缺，林坤德說明，Intel 與 AMD 兩大處理器廠皆將產能優先配置給資料中心等高效益業務，其中 AMD 超過七成營收來自資料中心，導致 PC 相關的 CPU、GPU 與晶片組供應受排擠，交貨週期極不穩定，如同「蛛網效應」。此缺貨狀況預計將延續至明年第一季。

林坤德表示，Intel 等供應商策略性地將產能導向高階 Gaming 等產品，減少中低階或辦公用途的供應，轉向「以營收為主而非以數量為主」的經營模式，而映泰過去主要深耕新興市場與中低階產品，因此正積極進行產品結構調整，減少低利潤訂單，並朝向價值型產品與客戶發展。

在新興業務方面，映泰持續拉升 IPC 比重，目前占比約 1 成多，預計年底可維持在 1 成左右。映泰將 IPC 的經營主軸定在「智慧城市」（含智慧零售）與「智慧製造」（Automation）兩大領域，並將 POS 等毛利較低的應用比重調降，專注於拉高 ASP（平均銷售單價）。

映泰指出，今年為 IPC 業務的「投資年」，投入大量資源與廠商接觸並送樣驗證。隨著驗證期結束，明年可望進入收割期，其中歐洲市場在智慧城市相關的 Edge AI 領域已有斬獲，預期明年第一季將有訂單貢獻。