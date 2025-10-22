鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-22 15:20

南韓三星電子與 Google(GOOGL-US) 正式發布其全新的 Android XR 作業系統，目標鎖定 Meta(META-US) 及智慧眼鏡市場。

鎖定智慧眼鏡市場 三星與Google聯手推出Galaxy XR頭戴裝置 (圖:shutterstock)

此系統是與合作夥伴高通 (QCOM-US) 共同開發，旨在驅動從延展實境頭戴裝置到配備 Google Gemini AI 助手的「AI 眼鏡」等設備。

據《Yahoo 財經》報導，做為首款產品，三星的全新 Galaxy XR 混合實境頭戴裝置即日起上市，定價 1799 美元。在硬體設計上，Galaxy XR 類似於 Apple(AAPL-US) 的 Vision Pro 和 Meta 的 Quest 3，皆採全視角覆蓋，並透過內建的外部攝影機提供視覺透視功能。使用者可利用內部眼球追蹤攝影機和外部感測器追蹤手部動作，透過捏合手勢來導航介面。

三星與 Google 認為，Android XR 系統和 Google 的 Gemini AI 將是其關鍵區別所在。

三星移動體驗業務營運長 Won-Joon Choi 表示，三方協作的過程「一開始一點都不容易」，但他們相信 XR 與 Gemini 多模態 AI 結合後將產生協同效應。透過 Gemini，使用者可以詢問關於現實世界 (透過透視) 或螢幕視窗中看到的任何問題。例如，在示範中，使用者可查詢 Google 地圖上的披薩店，或讓 Gemini 分析一副眼鏡並找出品牌與網站。

市場龍頭 Meta 在第二季出貨量季減 11%，但根據 CounterPoint Research 的數據，全球擴增實境 (AR) 智慧眼鏡的出貨量則年增長了 74%。

Choi 指出，Galaxy XR 正在為未來設備奠定基礎。他們的路線圖是逐步推出有線、無線智慧眼鏡，最終實現 AI 眼鏡，此類眼鏡可能配備內建顯示器以顯示導航或訊息應用程式。