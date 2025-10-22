search icon



〈焦點股〉康舒AI伺服器電源新布局 股價漲停率新金寶集團爆紅

鉅亨網記者彭昱文 台北


電源廠康舒 (6282-TW) 近期布局 AI 伺服器電源新進展，今 (22) 日股價放量衝上漲停 42.9 元，創 2024 年 3 月以來 19 個月新高價，午盤成交量突破 10 萬張、排隊掛買逾 2 萬張。同集團的金寶 (2312-TW) 盤中也一度漲停，帶動仁寶 (2324-TW)、泰金寶 - DR (9105-TW) 、鋐寶科技 (6674-TW)、凱碩 (8059-TW) 全面上漲。

cover image of news article
康舒董事長許介立。(鉅亨網資料照)

康舒近期在 OCP 2025 全球高峰會，發表新一代伺服器電源系統，展出達 Ruby 效率等級的高效能機架系統，功率範圍涵蓋 33kW 至 72kW，專為超大規模 AI 運算部署打造。


康舒積極布局 AI 應用，AI 伺服器電源產品在去年底量產後，今年如期於第三季放量，董事長許介立於今年股東會時指出，公司今年 AI 相關的產品營收比重可望突破 1 成。

康舒 9 月營收 31.02 億元，月增 15.8%、年減 3%；第三季營收 80.7 億元，季增近 1 成、年減 4.5%；累計前 9 月營收 225.58 億元，年減 4.3%。

相關行情

台股首頁我要存股
康舒42.9+10.0%
金寶23.8+9.93%
仁寶35.95+4.81%
泰金寶-DR6.65+4.23%
鋐寶科技20.8+1.22%
凱碩24.85+0.61%

