〈焦點股〉康舒AI伺服器電源新布局 股價漲停率新金寶集團爆紅

電源廠康舒 (6282-TW) 近期布局 AI 伺服器電源新進展，今 (22) 日股價放量衝上漲停 42.9 元，創 2024 年 3 月以來 19 個月新高價，午盤成交量突破 10 萬張、排隊掛買逾 2 萬張。同集團的金寶 (2312-TW) 盤中也一度漲停，帶動仁寶 (2324-TW)、泰金寶 - DR (9105-TW) 、鋐寶科技 (6674-TW)、凱碩 (8059-TW) 全面上漲。