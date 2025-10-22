Netflix、萊雅、可口可樂財報亮眼？Tesla財報前瞻與美股盤前重點整理！
鉅亨研報
Tesla(TSLA)2025 Q3 財報前瞻
- Q3 交車成長非長期需求: Q3 交車量大增主要因美國 EV 稅收抵免即將到期，提前拉貨，Q4 起交車量可能明顯下滑，需求疑慮未解。
- 汽車本業毛利持續惡化: Tesla 為維持銷量積極降價，毛利率持續下探，Q4 起 EV 稅收抵免消失，獲利壓力加劇，汽車本業結構性問題未解。
- Robotaxi 業務進展順利: Tesla 已如期在 2025 年 9 月向公眾開放 Robotaxi 服務，並獲得多州測試許可，顯示新事業有望成為未來成長主力。
- 新事業潛力支撐高估值: 市場對 Robotaxi 及 Optimus 人形機器人業務的成長預期高，分析師估 Robotaxi 市值 2026 年可達 1 兆美元，支撐 Tesla 目前高估值。
Netflix(NFLX)2025Q3 財報: 股價盤後一度重挫逾 7%，反映市場對獲利表現及提價能力的疑慮
- 第三季營收達 115.1 億美元，年增率 17.2%，略高於市場預期，反映訂閱用戶成長及價格調漲帶動收入動能。不過，因巴西稅務糾紛一次性支出 6.19 億美元，導致本季淨利與 EPS 分別僅 25.47 億美元、5.87 美元，均較預期低逾 14%，營業利益率也由原指引 31.5% 降至 28.2%。公司預期稅務事件不影響未來業績，但全年營業利益率指引下修至 29%。
- 受惠於會員數成長及含廣告方案推動，第三季廣告收入創單季新高，預估全年廣告業務營收將較去年成長逾一倍。公司強調廣告業務為未來重要成長引擎，惟本季未揭露具體規模，市場關注提價空間是否已近短期高點。
- 本季多部原創作品如《Kpop 猎魔女团》、熱門劇集《星期三》第二季等創下收視新高，帶動平台用戶參與度刷新紀錄。第四季內容陣容更強，包括《怪奇物語》最終季、《利刃出鞘》續集等，預期有助維持用戶黏著度及吸引新訂閱。
- 第三季自由現金流達 26.6 億美元，年增 21.2%，全年預估達 90 億美元，較原指引上修 9%。公司表示將持續投入內容製作、推動股票回購，並不排除未來進行策略性併購，擴大業務版圖。
萊雅集團 (LRLCF) 2025Q3 財報: 盤中一度重挫超過 6%，最終收跌逾 5.1%
可口可樂 (KO) 2025Q3 財報: 業績公布後盤中股價上漲超 4%，市場反應正面。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？
- 【時事觀察】被動元件漲聲響起？AI伺服器推動台廠新一輪行情！
- 【專家觀點】台積電法說後股價反跌？三大「冷訊號」藏在亮眼財報背後？
- 【豐搜】熱門股資金新動向！記憶體族群飆漲，台股權值股震盪後誰受惠？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇