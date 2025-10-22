search icon



Tesla(TSLA)2025 Q3 財報前瞻

Netflix、萊雅、可口可樂財報亮眼？Tesla財報前瞻與美股盤前重點整理！

  1. Q3 交車成長非長期需求: Q3 交車量大增主要因美國 EV 稅收抵免即將到期，提前拉貨，Q4 起交車量可能明顯下滑，需求疑慮未解。
  2. 汽車本業毛利持續惡化: Tesla 為維持銷量積極降價，毛利率持續下探，Q4 起 EV 稅收抵免消失，獲利壓力加劇，汽車本業結構性問題未解。
  3. Robotaxi 業務進展順利: Tesla 已如期在 2025 年 9 月向公眾開放 Robotaxi 服務，並獲得多州測試許可，顯示新事業有望成為未來成長主力。
  4. 新事業潛力支撐高估值: 市場對 Robotaxi 及 Optimus 人形機器人業務的成長預期高，分析師估 Robotaxi 市值 2026 年可達 1 兆美元，支撐 Tesla 目前高估值。

Netflix(NFLX)2025Q3 財報: 股價盤後一度重挫逾 7%，反映市場對獲利表現及提價能力的疑慮

  1. 第三季營收達 115.1 億美元，年增率 17.2%，略高於市場預期，反映訂閱用戶成長及價格調漲帶動收入動能。不過，因巴西稅務糾紛一次性支出 6.19 億美元，導致本季淨利與 EPS 分別僅 25.47 億美元、5.87 美元，均較預期低逾 14%，營業利益率也由原指引 31.5% 降至 28.2%。公司預期稅務事件不影響未來業績，但全年營業利益率指引下修至 29%。
  2. 受惠於會員數成長及含廣告方案推動，第三季廣告收入創單季新高，預估全年廣告業務營收將較去年成長逾一倍。公司強調廣告業務為未來重要成長引擎，惟本季未揭露具體規模，市場關注提價空間是否已近短期高點。
  3. 本季多部原創作品如《Kpop 猎魔女团》、熱門劇集《星期三》第二季等創下收視新高，帶動平台用戶參與度刷新紀錄。第四季內容陣容更強，包括《怪奇物語》最終季、《利刃出鞘》續集等，預期有助維持用戶黏著度及吸引新訂閱。
  4. 第三季自由現金流達 26.6 億美元，年增 21.2%，全年預估達 90 億美元，較原指引上修 9%。公司表示將持續投入內容製作、推動股票回購，並不排除未來進行策略性併購，擴大業務版圖。

萊雅集團 (LRLCF) 2025Q3 財報: 盤中一度重挫超過 6%，最終收跌逾 5.1%

可口可樂 (KO) 2025Q3 財報: 業績公布後盤中股價上漲超 4%，市場反應正面。

