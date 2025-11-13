康舒估Q4持穩全年拚甩虧損 明年看好企業、電信電源需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-13 18:03

電源廠康舒 (6282-TW) 今 (13) 日召開法說，公司經營團隊表示，第四季營收及獲利估持穩，全年力拚擺脫虧損，明年則受惠企業用及電信電源需求，營運展望樂觀，而目前 AI 相關電源比重已超過 2 成，明年將進一步提升。

康舒經營團隊。(鉅亨網記者彭昱文攝)

康舒表示，美國電信商重啟投資，帶動電信電源回溫，將成為第四季到明年營運的主要成長動能，另外，企業用電源也看到不錯的需求，目前企業用電源比重達 35%、已經超越消費性電源比重 25%。

在 AI 佈局方面，康舒表示，目前 33kW 機架電源已送樣給 AI 伺服器代工廠測試，預計明年會推出 72kW 等級產品。雖然第一波 AI 需求沒有搶佔先機，但目前也看到許多二線 CSP 業者的需求，新產品布局也沒有落後。

除了機架外，康舒機櫃層級產品則將導入高電壓直流 (HVDC) 架構，可支援兆瓦級資料中心能源需求；在伺服器層級，持續強化高功率密度與動態功率管理；公司表示，累計前三季 AI 相關產品營收比重已超過 2 成，明年預計進一步提升。

康舒第三季營收 80.7 億元，季增 10%、年減 4%，毛利率 25.22%，季減 0.21 個百分點、年增 2.4 個百分點、營業利益 2.8 億，創十年新高，季增 165%、年增 217%，營益率 3.49%，季增 2.04 個百分點、年增 2.44 個百分點；稅後純益 2.5 億元，創近 3 年單季新高，每股純益 0.3 元。