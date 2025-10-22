雙普會喊卡 川普：不想浪費時間

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-22 10:11

‌



美國總統川普上周與俄羅斯總統普丁通話後，宣布兩國元首近期將在匈牙利首都布達佩斯見面，但川普周二（21 日）在白宮橢圓形辦公室告訴記者，與普丁的會面安排被擱置。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普表示：「我不想舉行一場毫無意義的會面，不想浪費時間——我們且看會發生什麼。」據《BCC》報導，川普在白宮說，主要癥結仍在於莫斯科拒絕在現有前線停止戰鬥。

‌



據《彭博》周二報導，白宮官員也表示，川普近期並無與普丁會面的計畫。

該名不具名的白宮官員透露，美國國務卿盧比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫於周一進行的通話「頗具建設性」，因此兩人目前也沒有必要進一步會晤。

這項說法與川普上周與普丁通話後的發言出現明顯落差。川普當時表示，計畫「約兩周內」與普丁會面，並稱盧比歐與拉夫羅夫「很快」就會見面。

一名歐洲高階外交官向《路透社》說：「我猜是俄羅斯要求太多，美方很清楚，川普在布達佩斯根本談不成任何協議。」