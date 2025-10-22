元樟生技 2025-10-22 08:30

從醫材研發到創新農業 元樟雙軸並進展開日本市場新布局(圖:元樟生技提供)

醫療展焦點：多場景傷口護理套組 × 術後照護方案首登日本

在 Medical Japan 醫材展中，元樟生技首度於日本市場展出「傷口護理套組」，以「從清潔到癒合的全方位照護」為理念，結合旗下明星產品 SIPSIP Foam 泡棉敷料，提供涵蓋「清潔、舒緩、保護、修復」四階段的整體護理流程。套組包含「溫和除膠噴霧」、「皮膚清潔泡泡」、「皮膚保護膜」及「傷口凝膠」，可靈活應用於臨床術後、長照居家、醫美修復等多種情境，形成完整的智慧護理方案。展中同步亮相的 Quring 無電力負壓傷口治療系統，以專利結構實現免電源、手動負壓的創新機制，可於居家照護與偏遠地區即時使用，成為日本臨床與長照市場的新焦點。多位醫師與經銷商於現場表達合作意向，肯定該方案在降低照護門檻與提升臨床效率上的潛力。

農業展亮點：SeepPlug 高機能介質 導入智慧科技取代傳統農資

於同期舉辦的 J-AGRI 國際農業展上，元樟展示沁植 SeepPlug 智慧育苗技術，依不同植物科屬特性設計獨有基質配方，並具備六大技術優勢與多元產品規格，可靈活應用於不同作物生長階段。可降解多變形農業資材 SeepPlug，以醫材等級多孔結構製成，兼具高保水性、透氣性與完全可生物降解三大特性。此產品可精準調控水分供應，促進根系生長並減少灌溉用量與肥料浪費，適用於溫室育苗、都市園藝及沙漠綠化工程。SeepPlug 可依栽培需求製成塊狀、片狀或阡插型，兼具低成本與高效能優勢，吸引多家日本農業廠商與大學研究機構洽談合作。元樟指出，此技術體現「醫材技術 × 綠色農業」的產業融合新方向，為日本農業在氣候變遷與人力短缺挑戰下提供永續解方。

跨域佈局 深化日本合作藍圖

元樟生技董事長蔡宜儒表示，此次「雙個展同步登場」象徵公司正式啟動日本市場布局。日本對醫材安全與農資環保皆有嚴格標準，元樟將藉由展會平台強化與當地醫院、通路與研究單位的合作，推動產品臨床應用與商業落地。