萊德光電-KY 11月中旬上櫃 執行長：看好太空通訊藍海商機無限

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-21 19:39

光纖、通訊被動元件廠萊德光電 - KY(7717-KY) 經審議通過上櫃申請，預計於今 (2025) 年 11 月下旬掛牌上櫃，萊德光電 - KY 執行長沈培生今 (21) 日表示，看好太空雷射通訊發展，隨客戶客製化需求提升，產品屬性較剛需，不受景氣影響。法人預期，隨太空雷射通訊市場持續爆發，公司營運有望正向發展。

萊德光電-KY執行長沈培生。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

萊德光電 - KY 於 1999 年於美國西雅圖創立，公司深耕光纖光電市場多年，著重於客製化光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖等高階利基型產品，自行研發生產的光纖熔融拉錐機台技術，為其關鍵核心競爭力。並已於美、中及台灣設研發、製造與管理中心，具備光、機、電、軟體的垂直整合能力，能針對客戶需求提供高度客製化服務。

沈培生指出，萊德光電因提供給客戶領先業界之技術及產品價值，使得公司具備較高毛利率及高進入競爭門檻，客戶群集中於對品質要求極高的歐美市場，2024 年美洲營收占比高達 73%。

另隨全球低軌衛星 (LEO) 數量快速增加，衛星產業為解決傳統無線電波傳輸延遲高、頻寬受限等問題，全球衛星四大營運商，已大規模導入衛星間雷射光通訊 (ISL)。萊德光電受惠於雷射光通訊因具備傳輸頻寬更大、低功耗及安全性優於無線電波的優勢，產品已獲全球眾多衛星營運商採用。

沈培生表示，太空通訊因為處於不同衛星間傳輸，除了產品功率要大，在極大溫差的環境下，產品也要有封裝、散熱的能力，隨著太空雷射通訊市場持續蓬勃發展，加上客戶需求強勁，公司勢必要投入的藍海市場發展。

在公司營運部分，受惠於太空雷射光通訊的蓬勃發展，萊德光電 - KY 今年上半年合併營收達新台幣 4.74 億元、年增 43.4%，合併毛利率達 61.2%，上半年稅後純益為 1.05 億元，年增更達 158.84%，每股稅後純益為 3.13 元。