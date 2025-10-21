鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-21 19:20

Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 表示，黃金創紀錄的漲勢可能很快就會瓦解。他警告，金屬價格已遠遠超出其「公允」價值，並可能處於泡沫區域。

專家憂心金價嚴重脫離基本面 泡沫可能很快破滅(圖:shutterstock)

Higgins 指出，黃金的價格表現不僅超越了通膨，也脫離了其與其他實質資產的歷史關係。

Higgins 提供了具體的歷史數據來支持其論點。他提到，在 2025 年初，黃金的實質價格已經接近其在 1980 年達到的先前峰值。而目前，黃金的實質價格比該峰值高出近 60%，更是自 1980 年以來平均水準的 3 倍多。

他堅稱，最近這波漲勢無法用傳統的基本面驅動因素來證明其合理性，例如實質債券殖利率下降或高通膨。

同時，Higgins 駁斥了通膨推動金價上漲的說法，因為物價壓力自疫情後的高點以來，一直在走下坡。

因此，他認為投機因素現在可能正助長這股熱潮。潛在的因素包括「儲備管理者分散美元資產」、更高的 ETF 配置、「來自中國不斷增長的需求」，以及投資人「單純的錯失恐懼」。

不過，Higgins 也承認，其中一些因素可能是「結構性的」，能夠持續為金價提供支撐，並可能防止價格急劇崩潰。