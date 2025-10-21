搶訂單！經部投10億造亞洲最強「自駕車測試平台」助攻車用電子兆元商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 20:26

‌



台灣在智慧車輛產業的發展邁向新的里程碑！歷經四年籌劃，東南亞首座具備全天候、全速域及全車種驗證能力的「智慧車電自駕車場域」，於今（21）日在車輛研究測試中心（ARTC）正式啟用。在立法院經濟委員會召委楊瓊瓔等中部在地立委，以及經濟部政務次長何晉滄的見證下，這座全長 200 米的先進設施，展現了國家推動智慧載具產業的堅定決心。

「天候環境隧道測試區」的降雨設備，每小時降雨量可達到 100 毫米以上，實現中央氣象局所訂定超大豪雨等級。（圖: ARTC提供）

這座亞洲最前瞻的「智慧車電自駕車場域」可模擬多樣且複雜的環境，包括超大豪雨、濃霧、隧道、高架橋以及日照逆光等全方位模式，能讓各式載具在可控環境下，執行最高時速達 110 公里的自動駕駛驗證測試。此設施的啟用，象徵台灣智慧車輛與車電系統的研發環境已邁向國際水準。

‌



經濟部次長何晉滄表示，這是台灣車輛產業邁向新紀元的重要里程碑。經濟部透過科技專案投入 10 億元，陸續建置國際級智慧車電自駕車驗證能量，包含已完成的智慧座艙、多合一動力驅控系統，以及今日啟用的先進場域。

何晉滄指出，面對全球關稅政策調整與中國大陸低價競爭的衝擊，傳統零組件與中小企業面臨挑戰。然而，台灣憑藉在智慧化與系統整合的獨特優勢，結合資通訊（ICT）產業鏈的堅實基礎和靈活創新的中小企業，能形成差異化競爭力，是台灣在全球競爭中站穩腳步的關鍵。

車輛中心董事長王正健進一步說明，本次完成的「天候環境隧道測試區」與「自駕車高架道路測試區」，可呈現多樣天候與複雜道路情境，讓智慧車輛在不同環境下進行感知、定位與決策控制的整合測試。他並預告，施工中的市郊道路測試區也將於 2026 年完工，未來將提供更多複雜交通情境的驗證。車輛中心將整合現有研測能量，為台灣產業提供從研發、測試到商品化的一條龍服務。