鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 16:45

‌



香港交易所 (00388-HK) 行政總裁陳翊庭周二 (21 日) 出席《2025 全球青年力量高峰會》時指出，香港基本面依然穩健，韌性十足。目前有超過 300 家公司排隊上市，正是中國經濟強勁活力的體現，這些「令人興奮的企業」正持續湧入香港市場。

港交所執行長陳翊庭：港股情勢已扭轉 逾300家企業排隊申請上市（圖：Shutterstock）

陳翊庭分析，過去全球投資集中於美股科技七巨頭，但在地緣政治局勢下，投資人更傾向分散配置，香港可藉此機遇，透過提供高效產品吸引全球資本。

‌



回顧兩年前剛上任時的挑戰，她指當時香港被外界稱為「國際金融中心遺址」，日均成交額不足千億港元，新股市場低迷，如今局面已顯著扭轉，主要受惠於多重「順風助力」。

這位港交所掌舵人近期頻獲國際認可。在《Fortune》雜誌亞洲最具影響力商界女性榜單 (MPW Asia) 中位列第四，較 2024 年上升 3 個位置，今年 4 月更登上美國《時代》雜誌「全球百大最具影響力人物」，是榜單唯一香港代表。