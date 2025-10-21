豁免在美外籍生！美公布H1-B簽證新指引：10萬美元附加費僅適用於美境外新申請人

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 08:30

美國政府周一（20 日）發布最新指引，大幅縮小總統川普宣布的 H-1B 簽證 10 萬美元附加費適用範圍，明確該費用僅針對「美國境外新申請人」，已在本土就讀或工作的國際學生、持其他簽證的外籍人士等群體獲得豁免。

根據美國公民及移民服務局 (USCIS) 指引，雇主僅需為境外獲批簽證、即將移居美國的申請人支付此筆高額費用。此前白宮曾聲稱費用適用所有新申請人，除非雇主或行業獲特別豁免。

若調整趨勢持續，預計逾半數 H1-B 申請人將不受影響，科技業成為最大受益者。

從實際數據看，政策收縮效應顯著。根據美國政府統計數據，在 2024 財年發放約 14.1 萬份新 H-1B 簽證中，54% 持有人申請時已持其他類型簽證在美境內。若此趨勢延續，新費用覆蓋範圍將不足半數。

這一最新變動對科技業衝擊最直接。頂尖科技公司長期依賴為境內國際學生轉申請 H-1B，因這些學生畢業後憑實習簽證 (OPT) 為企業短期工作，現可免繳高額費用。

相較之下，部分 IT 與諮詢公司習慣從海外直接招募大量外籍員工 (多數來自印度)，則可能仍需要負擔費用，這類企業曾遭美國共和民主兩黨批評「低薪搶佔本國職位」，川普當初宣布費用時更點名譴責這類企業。

值得注意的是，川普上月以「旅行禁令權力」設立此費用，但該權力法律上僅適用於境外人員，引發廣泛質疑，包括商會、醫療機構在內的多方已提起訴訟，指川普濫用權限且超超過國會立法範疇。

美國政策國家基金會執行董事史 Stuart Anderson 直言：「他們或許想擴大政策範圍，但法律根本不支持。」