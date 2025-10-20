鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估下修至0.09元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.09元，其中最高估值14.73元，最低估值-1.59元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.73(14.73)
|0.82
|1.16
|-1.38
|最低值
|-1.59(-1.59)
|-4.42
|-4.23
|-1.38
|平均值
|1.31(1.33)
|-0.94
|-1.05
|-1.38
|中位數
|0.09(0.16)
|-0.85
|-0.9
|-1.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.56億
|18.37億
|17.51億
|12.91億
|最低值
|9.05億
|10.04億
|10.64億
|8.36億
|平均值
|9.89億
|12.54億
|13.72億
|10.64億
|中位數
|9.91億
|11.68億
|13.20億
|10.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|1.72
|營業收入
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
|6.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
