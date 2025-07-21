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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至-2.02元，預估目標價為20.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.14元上修至-2.02元，其中最高估值1.84元，最低估值-5.62元，預估目標價為20.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.84(-0.91)0.821.1719.01
最低值-5.62(-5.62)-2.87-5.91-1.25
平均值-1.86(-2.23)-0.92-1.278.88
中位數-2.02(-2.14)-1.19-0.948.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.92億18.37億15.59億12.91億
最低值8.23億7.75億9.14億7.47億
平均值9.32億11.20億12.49億10.19億
中位數9.39億11.08億13.08億10.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.36-6.051.061.72
營業收入436萬1.50億1.18億3.88億6.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMARA

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