鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至-2.02元，預估目標價為20.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.14元上修至-2.02元，其中最高估值1.84元，最低估值-5.62元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.84(-0.91)
|0.82
|1.17
|19.01
|最低值
|-5.62(-5.62)
|-2.87
|-5.91
|-1.25
|平均值
|-1.86(-2.23)
|-0.92
|-1.27
|8.88
|中位數
|-2.02(-2.14)
|-1.19
|-0.94
|8.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.92億
|18.37億
|15.59億
|12.91億
|最低值
|8.23億
|7.75億
|9.14億
|7.47億
|平均值
|9.32億
|11.20億
|12.49億
|10.19億
|中位數
|9.39億
|11.08億
|13.08億
|10.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|1.72
|營業收入
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
|6.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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