鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至3.09元，預估目標價為38.10元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.14元下修至3.09元，其中最高估值3.57元，最低估值2.62元，預估目標價為38.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.57(3.57)3.94.285.09
最低值2.62(2.7)1.891.362.41
平均值3.06(3.1)3.082.823.53
中位數3.09(3.14)3.122.73.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值139.44億135.12億140.62億142.84億
最低值110.49億117.17億111.69億120.00億
平均值127.99億129.26億127.42億131.42億
中位數128.66億129.15億128.92億131.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

