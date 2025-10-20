ETF沸騰南台灣！博覽會首秀吸2.3萬人 22場講座揭全民理財顯學
鉅亨網記者張韶雯 台北
金管會領銜主辦，並結合證交所、櫃買中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所與中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會共同承辦的「2025 臺灣週 ETF 投資博覽會」，已於 10 月 17 日至 19 日在高雄展覽館圓滿落幕。為期三天的展期吸引了超過 2.3 萬人次民眾進場參與，高人氣反映出國民對於指數股票型基金（ETF）投資的極高熱情與學習渴望，並為南台灣的金融教育與投資推廣寫下歷史新頁。
近年來，ETF 因其分散風險、低門檻的特性，已成為國人投資理財的熱門選項。本次博覽會精準回應市場需求，設立了「ETF 主題館」、「創富主舞台」、「高雄專區」、「金融展區」與「ETF 沙龍區」五大展區，旨在提供一套從入門基礎到進階策略的完整投資學習路徑。
主辦單位在現場精心規劃了多項互動體驗活動，透過遊戲化的方式，讓投資人能親身體驗並深入了解 ETF 的產品特性、風險報酬等關鍵資訊，大大提升了金融知識的普及度和趣味性。
本次「ETF 主題館」由證券期貨局、證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所及臺灣指數公司等金融核心機構共同設攤。值得注意的是，金管會今年首次參展，並設定了極具前瞻性的兩大主題：「推動臺灣成為亞洲資產管理中心政策」與「金融商品多元化」。
金管會攤位現場詢問度破表，民眾參與踴躍，不僅顯示出國人對於政府重大金融政策走向的高度關切，更表達出對未來多元化金融商品發展的熱切期待。這也間接證實了，在政府大力推動下，臺灣正加速邁向區域資產管理中心的目標。
為滿足投資大眾對專業知識的殷切需求，博覽會展出期間共舉辦了 22 場內容豐富的專題講座。主辦單位力邀國內重量級專家學者、知名理財專家以及專業分析師，現場分享最新的投資趨勢與資產配置策略。
講座主題涵蓋了當前最熱門的財經議題，包括逐漸興起的「主動式 ETF」、炙手可熱的「美股市場趨勢」分析，以及與全民切身相關的「個人退休理財規劃」等。由於內容精闢實用，多場次均吸引大批投資人提前排隊卡位，部分場次更出現「一位難求」的爆滿盛況。這股學習熱潮強烈體現了國人渴望提升自我理財知識、積極部署未來資產的迫切需求。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 亞洲創新籌資平台來了！證交所鬆綁制度年底前上路 彭金隆：壯大資本市場正逢時
- 「台灣週」重頭戲！貝萊德、東證與Nasdaq齊聚 探討AI世代亞洲資本市場新路徑
- 5兆美元資產潛能讓外資「愛台」！貝萊德看好資產「代幣化」 渣打持續發展財富中心
- 台灣週金融盛事 卓揆：3大優勢打造區域金融戰略樞紐 亞洲創新籌資平台將留資引才
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇