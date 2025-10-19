中國指控美國發動網路攻擊！竊取國家授時中心機密資料
鉅亨網編譯莊閔棻
中國國家安全部週日（19 日）透過官方微信發布聲明，指控美國國家安全局（NSA）長期對中國科學院國家授時中心發動網路攻擊，並竊取機密資料。
根據《路透》報導，中國方面警告，此類嚴重網路安全漏洞可能對通信網路、金融系統、電力供應以及國際標準時間造成干擾。
中國國家安全部表示，調查顯示，竊取的資料與憑證最早可追溯至 2022 年，美國利用這些資料對國家授時中心員工的手機設備和網路系統進行監控。
聲明指出，美國情報機構曾「利用外國智慧型手機品牌訊息服務的漏洞」入侵員工設備，但未透露品牌名稱。
中國國家授時中心隸屬中國科學院，負責產生、維護及播送中國標準時間，是中國精密時鐘與時間管理的核心研究機構。
中國調查還發現，美方於 2023 年與 2024 年曾攻擊中心內部網路系統，並試圖入侵高精度地面定時系統。
近年來，中美雙方互相指控對方發起網路攻擊，並將彼此視為主要網路威脅。
此次指控發生之際，正值中美貿易摩擦升溫，中國擴大稀土出口管制，而美國威脅對中國商品進一步提高關稅。
對此指控，美國駐華大使館暫未作出回應。
