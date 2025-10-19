鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-19 11:45

晶圓龍頭大廠台積電法說會釋出利多，上周五指數不漲反跌，但台股周線仍寫連 3 紅，上市股票總市值達 88.18 兆元，經理人指出，台股屢創新高，2026 年的預估本益比已上移來到 18 倍水準，但仍屬合理，籌碼結構穩健，然而，近日盤中高低點震盪幅度擴大，呈大漲大跌格局，顯示市場情緒仍存不確定性，一有風吹草動就易造成技術性拉回。

上市市值衝88兆！法人：台股2026估值上移仍屬合理 短線震盪難免。（鉅亨網資料照）

加權股價指數 10/17 收盤為 27302.37 點，較前一周上漲 0.45 點，漲幅約為 0.002%，三大法人清一色站在賣方，外資單周賣超 968 億元，投信調節 92.77 億元，自營商減持 71.22 億元，三大法人單周合計賣超 1131.99 億元，為今年來第 4 大單週合計賣超金額。

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股指標龍頭法說不論第三季財報與第四季展望皆優於預期，包括稅後純益達 4523 億元，毛利率 59.5%，EPS 17.44 元，創歷史新高，但上周五台股反而出現下跌走勢，主要由於指數本週再度創高，在高檔後出現短線漲多的獲利了結賣壓。

不過，從晶圓龍頭大廠釋出 AI 算力已全面爆發的樂觀展望分析，全球 AI 成長暢旺無虞，搭配第四季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，惟需留意近期震盪波動可能較大。

郭明玉表示，台股目前技術面明顯有利多方上攻，但因為近期行情呈現大漲大跌格局，盤中高低點震盪幅度擴大，顯示市場情緒仍存不確定性，特別是美中貿易摩擦變數仍存，可能放大短期波動。

就基本面而言，看好美股科技巨頭財務具韌性並驅動 AI 資本支出持續成長，美股第三季獲利表現可期，台股也將受惠於企業獲利動能自第三季起轉強，包括第三、第四季獲利年增率有望超過 8%，提供大盤續揚的重要推力。

郭明玉分析，台股持續創高，目前 2026 年的預估本益比已來到 18 倍水準，高於長期平均 15 倍，有基本面支撐，估值上移仍為合理，且籌碼結構穩健，融資餘額距離 4 月前的高位尚有一段差距，主要因為股價漲勢過快，市場一有風吹草動易造成技術性拉回，而短線震盪數健康調整。