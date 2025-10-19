庫克已在中國停留近一周！又現身上海蘇河灣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-19 05:00

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克周六（18 日）現身上海蘇河灣，自 10 月 13 日開啟訪華行程以來，他已經在中國停留了近一周。

蘋果執行長庫克。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，庫克在結束北京之行後，又重返上海參加全球財富管理論壇 ·2025 上海蘇河灣大會。當天在與全球財富管理論壇執委會主席、清華大學經管學院院長白重恩圍繞「科技驅動時代的創新邊界」進行的對話中，庫克透露，蘋果智慧（Apple Intelligence）正在努力進入中國市場。

「我們正在推動蘋果智慧進入中國，在操作系統層面整合人工智慧的功能，讓人們在每天使用的所有應用程式中，都能藉助 AI 的力量。」庫克說道。

他還表示，人工智慧可以做了不起的事情，它改變了人們的生活，包括救人性命。

推動蘋果智慧在中國發布，是庫克此次中國之行主要任務之一。另一個重要任務，是與中國電信公司共同推動 eSIM。

但蘋果智慧要進入中國仍面臨諸多挑戰。業界人士稱，要實現庫克所說的在「所有應用程式中獲得 AI 能力」的目標，Siri 需要查詢用戶個人訊息，以精準回答，並實現控制應用程式的能力，核心技術突破包括：基於設備端數據的個性化推理能力、應用程式間的智慧任務串聯、非結構化訊息的語義理解與執行等。