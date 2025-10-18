鉅亨網新聞中心 2025-10-18 21:00

‌



美國鑄幣局正式公布了 2026 年「美國創新 1 美元硬幣」的全新設計方案，其中加州代表硬幣將向蘋果 (AAPL-US) 聯合創始人賈伯斯（Steve Jobs）致敬。

美國2026年賈伯斯紀念幣揭曉！創新精神登上硬幣。(圖：Shutterstock)

這枚賈伯斯紀念幣設計呈現年輕的賈伯斯坐在北加州典型的山丘與橡樹景致中，沉思的神情與姿態象徵自然環境如何激發他將複雜科技轉化為直觀且有機的創新成果。

‌



賈伯斯紀念幣。（圖：美國鑄幣局）

硬幣正面刻有「美利堅合眾國」（UNITED STATES OF AMERICA）與「加州」（CALIFORNIA），附加「史蒂夫 · 賈伯斯」（STEVE JOBS）及「創造非凡之作」（MAKE SOMETHING WONDERFUL）字樣。

據悉，這枚賈伯斯紀念幣將於明年在美國鑄幣局官方網店發售，單枚售價 13.25 美元，並提供收藏套裝，吸引硬幣與科技愛好者收藏。

美國創新 1 美元硬幣計畫介紹

美國創新 1 美元硬幣計畫自 2018 年啟動，旨在表彰各州及地區的重要創新精神，以及對科技與社會做出突出貢獻的個人或團體。

該計畫採「長期滾動式發行」，每年推出多款不同主題的紀念幣，每枚硬幣的發行週期通常為 12 個月。

過往紀念幣曾涵蓋新澤西州的電燈泡、馬里蘭州的哈伯太空望遠鏡，以及密蘇里州植物學家 George Washington Carver 的貢獻。

2026 年其他三款硬幣將紀念愛荷華州的農業科學家 Dr. Norman Borlaug、威斯康辛州的 Cray-1 超級電腦，以及明尼蘇達州的移動制冷技術。

賈伯斯的創新傳奇

賈伯斯 1955 年出生於加州，1976 年與沃茲尼克共同創辦蘋果公司，推出首款個人電腦「Apple I」，引領個人電腦普及化浪潮。

1985 年，賈伯斯曾離開蘋果公司，1997 年回歸後推出 Macintosh、iPod、iPhone 及 iPad 等具劃時代意義的產品，推動個人電腦、數位音樂及行動通訊技術革新。

其中 iPhone 更重新定義智慧型手機，開創行動網路新時代。

2011 年 8 月，賈伯斯辭去蘋果公司首席執行長職務，由庫克（Tim Cook）接任。

10 月，賈伯斯因胰腺癌逝世，享年 56 歲。他提倡的「簡潔至上」設計理念及科技與人文融合的追求，至今仍深刻影響全球科技產業。