鉅亨網新聞中心 2025-08-03 18:10

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蘋果 (AAPL-US) 迎來歷史新頁，現任執行長庫克（Tim Cook）已於 2025 年 8 月 1 日正式超越賈伯斯（Steve Jobs），成為蘋果任期最長的執行長，在位天數累積達 5,091 天。

正式超越賈伯斯！庫克成為蘋果史上任期最長執行長。(圖：Shutterstock)

根據《MacRumors》報導，賈伯斯曾兩度出任蘋果 CEO。第一次為 1997 年 9 月 16 日至 2000 年 1 月 5 日，當時以臨時執行長身分領導公司，共計 841 天；第二次自 2000 年 1 月 5 日起至 2011 年 8 月 24 日正式辭職，共任 4,249 天。總計賈伯斯擔任蘋果執行長 5,090 天。

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而庫克則在 2011 年 8 月 24 日賈伯斯辭職當日接任執行長，並一路領導蘋果邁向多項創新與轉型。至今，庫克並未表態有任何退休計畫。

作為蘋果共同創辦人，賈伯斯以革命性產品重塑蘋果品牌。任內推出 iMac、iPod、iPhone、iPad、MacBook 系列與 Apple TV 等創新裝置，並開發 iTunes、Mac OS X、iOS、Safari、App Store、FaceTime 與 iCloud 等軟體與平台，為蘋果建立完整生態系。

此外，賈伯斯也促成與微軟達成 1.5 億美元的戰略合作，並推動蘋果總部 Apple Park 的規劃，成功將蘋果從瀕臨破產的邊緣帶回全球科技領導地位。

庫克接棒後的蘋果，則朝向多元化發展與軟硬整合的方向前進。他推動 Apple Watch、AirPods、HomePod、AirTag、自研晶片 Apple Silicon 以及 Vision Pro 等硬體產品的問世。

在軟體與服務領域，庫克主導推出 Swift 語言、Apple Pay 與 Apple Intelligence，並大力拓展 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、App Store 等數位內容與訂閱服務，使蘋果在娛樂、健身、遊戲與新聞市場持續壯大。