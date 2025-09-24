鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為45.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元下修至2.26元，其中最高估值3.15元，最低估值1.8元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.15(3.15)
|4.96
|5.14
|5.77
|最低值
|1.8(1.8)
|1.96
|2.66
|3.27
|平均值
|2.32(2.36)
|3.59
|3.7
|4.23
|中位數
|2.26(2.3)
|3.59
|3.61
|3.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.32億
|60.79億
|59.55億
|58.42億
|最低值
|49.11億
|48.52億
|52.15億
|58.42億
|平均值
|52.90億
|56.77億
|56.36億
|58.42億
|中位數
|53.00億
|57.37億
|56.13億
|58.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
