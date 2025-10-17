search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估上修至23.97元，預估目標價為301.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對旅行家集團(TRV-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.13元上修至23.97元，其中最高估值25.98元，最低估值20.43元，預估目標價為301.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值25.98(25.52)28.0429.65
最低值20.43(20.43)23.5225.05
平均值23.68(23.11)26.0327.55
中位數23.97(23.13)2627.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值452.52億478.17億493.67億
最低值439.00億447.95億469.59億
平均值447.44億463.80億483.46億
中位數449.10億466.00億485.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.5214.4911.7712.7921.47
營業收入319.81億348.16億368.84億413.64億464.06億

詳細資訊請看美股內頁：
旅行家集團(TRV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

